Am 25. und 26. August ist es so weit: Kunst&Wein geht zum 25. Mal in der großen Kellertrift über die Bühne.

Für eines der drei Konzerte unterm Sternenhimmel sorgt die bekannte Weinviertler Dialektband Skolka mit ihren rasanten Songs. Das Trio „Kollegium Kalksburg“, ein Urgestein der Wiener-Lied-Szene, beehrt Haugsdorf mit seinen charmant-raunzerten Darbietungen. Der Sonntag gehört der Jazzband der Musikschule Pulkautal.

Kunst&Wein | NOEN

Ausstellungen in den Presshäusern: Kurt Ryslavy ist ein gebürtiger Haugsdorfer, der seit vielen Jahren in Belgien lebt. Der renommierte Künstler zeigt erstmals seine Arbeiten in seiner Heimatgemeinde. Etwas Besonderes hat sich die Hamburger Künstlerin Trautonia Capra ausgedacht: Sie hat Haugsdorf besucht und Tonaufnahmen und Bilder über die Arbeiten in Weingarten und Keller gesammelt. Daraus entstand eigens für Kunst&Wein eine Videoinstallation.

Für eine der Lesungen sorgt Mercedes Echerer, die Schauspielerin liest mit ihrer samtig-schönen Stimme Kurzgeschichten. Für Krimispannung ist die Autorin Lisa Lercher zuständig. Am Sonntag lädt Alfred Komarek mit einigen Überraschungsgästen zu einer Plauderstunde über seine Pulkautaler Paradefigur Simon Polt ein.

Nicht zu vergessen: Das Weingespräch über den Klassiker „Blauer Portugieser“ sowie eine Rückblende über die vergangenen 25 Jahre Kunst&Wein.