Im Gedenken an die größte Schlacht des Mittelalters auf europäischem Festland im Jahr 1278 zwischen Rudolf von Habsburg und Ottokar von Böhmen wird allen Besuchern rund um das Schloss Jedenspeigen mit einem mitreißenden und außergewöhnlichen Programm gezeigt, wie die Rittersleut‘ gelebt und gekämpft haben. Jedenspeigen verwandelt sich wieder in einen großen Turnierplatz des Mittelalters.

Zwei Tage lang besuchen Ritter, Gaukler, Scharlatane und Spielleute Jedenspeigen. Mit einem hohen Grad an Authentizität sollen Eindrücke in das Leben der Ritter, ihrer Gefolgsleute, aber auch der einfachen Menschen vermittelt werden. Hexen, Druiden, Axtwerfer und Bogenschützen entführen in eine faszinierende Welt der Schaukämpfe und der Geschichte(n). Beeindruckend ist schon das einzigartige Ambiente um das Schloss, wie geschaffen für ein derartiges Spektakel.

Viele Händler werden den Mittelaltermarkt beleben und ihr Kunsthandwerk sowie kulinarische Leckerbissen und nach mittelalterlichen Rezepten hergestellte Speisen feilbieten. Jung und Alt können sich beim Bogen- oder Armbrustschießen, Messer- oder Axtwerfen, „Fang die Nuss“ und anderen traditionellen Spielen aus fast vergessener Zeit messen. „Ritter hautnah erleben“ wird man im Zeltlager, wo Waffen der damaligen Zeit gezeigt werden.

Speziell für die Kleinen gibt es am Ritterfest in Jedenspeigen einiges zu erleben. Besonders geschickte Kinder können sich sogar zum Ritter schlagen lassen. | Gemeinde

Im „Dorf der Knappen“ können sich Kinder nach Herzenslust austoben und ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Die Kleinsten tollen in der Strohburg herum. Abenteuerlustige „Knappen“ üben sich im Stelzenlauf, Ringe werfen oder Ringelstechen und können zum Ritter geschlagen werden.

Nehmen Sie sich mit Ihrer Familie einen Tag Urlaub vom neuzeitlichen Stress und tauchen Sie ein in vergangene Zeiten - das Mittelalter erwartet Sie!

Infos und Kontakt

Ritterfest in jedenspeigen:

10. August von 13 bis 22 Uhr

11. August von 13 bis 19 Uhr

Nähere Infos:

www.ritter-jedenspeigen.at oder unter der Info-Hotline 02536/8224