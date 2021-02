Die wärmenden Strahlen der Sonne oder die angenehmen lauen Sommernachtsabende genießen – das ist Balsam für die Seele. Nicht nur die Natur im Land um Laa, sondern auch die Region selbst hat sich auf die kommende Zeit mit einer bunten Angebotspalette vorbereitet. Entdecken Sie den Sommer im idyllischen Land um Laa mit Aktivitäten, die eine gute Sommerlaune langsam aber sicher aufkommen lassen. Entspannen Sie bei einer gemütlichen Radtour oder beim Wandern durch die unberührte malerische Landschaft, ziehen Sie Ihre Runden im erfrischenden Nass des Outdoor-Thermalbeckens der Therme Laa oder kehren Sie bei dem einen oder anderen Heurigen ein und genießen Sie das Land um Laa Gastlichkeit & Gemütlichkeit.

Paradies für Radler und Wanderer

Die leicht hügelige Landschaft im Land um Laa mit Frucht- & Sonnenblumenfeldern setzt mit ihren 400 km an Radwegen besondere Akzente im Radtourismus her. Alle Routen führen durch abwechslungsreiche Landschaft unter der Einbeziehung der romantischen Kellergassen und Sehenswürdigkeiten herum und lassen sich ganz ohne Stress und auch in familienfreundlichen kürzeren Teilstrecken erradeln. Neben unseren 9 Top-Radrouten die allersamt sehr gut beschildert sind, finden Sie auch welche, die teilweise zu den tschechischen Nachbarn und deren kulturellen Sehenswürdigkeiten führen. Für eine Rast stehen Bänke und an einigen Orten Tische zur Verfügung sowie auch „Drahtsessel“, freundliche Restaurants, Gasthäuser bzw. Heurigen laden zur Einkehr ein.

Neben den Rad-Routen warten im Land um Laa auch Wanderwege in unberührter Natur darauf, von Wanderern entdeckt zu werden. Auf unseren unzähligen Wanderwegen und Lehrpfaden kommt jeder voll und ganz auf seine Kosten.

Das Thermenhotel und die Privatzimmer-Vermieter runden das gesamte Angebot mit verschiedenen Wohlfühl-Urlaubspaketen ab. Verweilen Sie im Land um Laa und schöpfen Sie Kraft für die Zeit nach Ihrem Urlaub!

Mehr Informationen sowie Auskunft zu den Angeboten im

Tourismusbüro Land um Laa

Tel.: +43 (0) 2522 250129

Fax: DW 51

tourismus@laa.at

www.landumlaa.at