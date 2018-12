„Auf die Schätze, fertig, los – Eine Reise um die Werte“. ist das gemeinsame Werk der Projektpartner Österreichisches Museum für Volkskunde und SK Nationalmuseum Bratislava.

Was ist das für ein Schatz, der am Ende eines Regenbogens verborgen liegt? Macht er mächtig und reich? Wer bestimmt eigentlich den Wert eines Schatzes? Und ändert sich dieser im Laufe der Zeit? Diese und ähnliche Fragen stellen sich dem Besucher in der Zeit vom 4. Mai bis 15. November 2019.

Viel zu entdecken: Eine Statue in einer Nische beim Schloss zeigt Hypnos, den Gott des Schlafes. | Stadtgemeinde Marchegg

Die Schätze Marcheggs, das der Hauptstandort der Landesausstellung 2022 in der Region Marchfeld sein wird, werden aber nicht nur im Schloss präsentiert. Im Rahmen einer geführten Exkursion, eines gemütlichen Spaziergangs entlang der Stadtmauer oder den markierten Wegen im Naturreservat gibt es vieles zu entdecken.

Finden Sie nicht nur den Lieblingsplatz der Störche, sondern entdecken Sie in Marchegg Ihren ganz persönlichen Schatz! Das Storchenhaus Marchegg bietet schon ab 23. März bis 15. November von Dienstag bis Sonntag, jeweils 9.30 und 13.30 Uhr Kurzführungen zur Storchenkolonie, regionale Produkte und sämtliche Informationen rund um das vielfältige Angebot in Marchegg.

Veranstaltungen

23. März: Saisoneröffnung Storchenhaus

24. März: NÖ Museumstag

5. bis 7. April: Ostermarkt

4. Mai: Eröffnung „Auf die Schätze, fertig, los“

21. bis 23. Juni: Inselfest

22. Juni: Lichterschwimmen

15. August: Nachts im Schlösserreich

Öffnungszeiten & Kontakt

Schloss/Ausstellung:

4. Mai bis 15. November Dienstag bis Sonntag 9.30 bis 16 Uhr; Führungen jeweils 10.30 und 14 Uhr

Info: www.schloss.marchegg.at

Kassa und Buchung Führung im Storchenhaus beim Eingang Schlosspark.

Storchenhaus/Infostelle: 19. März bis 26. Oktober, 9.30 bis 16 Uhr; Führungen täglich Kurzführung zu den Störchen 9.30 und 13.30 Uhr

Für Gruppen ab 8 Personen

individuell buchbar: marchegger.storchenhaus@gmail.com

0043(0)681/81 64 46 56