Viel Wissenswertes rund um den Nationalpark Donau-Auen bietet das schlossORTH Nationalpark-Zentrum in Orth an der Donau. Ein Ausflugstag vergeht hier im Nu – in den Ausstellungen, am Aussichtsturm und auf der Schlossinsel.

Dort sind Ziesel, Europäische Sumpfschildkröten, heimische Schlangenarten, Amphibien und interessante Insekten daheim. Die begehbare Unterwasser-Beobachtungsstation ermöglicht einen Blick auf die Vielfalt der Fische und Wasserlebewesen in Donau-Altarmen – einem Tauchgang gleich.

Barrierefreie Elemente informieren über die Lebewesen der Aulandschaft sowie deren Spuren und Fährten. Idyllische Beobachtungs- und Rastplätze bieten sich an. Weiters gibt es zahlreiche Spieleinrichtungen für Kinder wie eine Sandgrube, Balancierstämme und eine Hängebrücke. Zu jeder Jahreszeit ist die Schlossinsel einen Besuch wert, es gibt viel zu entdecken.

Extratipp: Feriencamps im Nationalpark Donau-Auen

Besondere Sommererlebnisse für Kinder bieten Campwochen mit Nationalpark-Rangerinnen und -Rangern. Beim Nationalpark-Feriencamp warten gemeinschaftliche Abenteuer, im Englishcamp wird zusätzlich an den Sprachkenntnissen gefeilt. Wir beraten Sie gerne.