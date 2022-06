Eine Reise ins Mittelalter

Werbung

Mit den „Rittern der böhmischen Krone“ werden vom 13. bis 14. August rund um das Schloss Jedenspeigen die bisher spektakulärsten Rittershows geboten. Cascadeure aus Österreich und Tschechien, insgesamt mehr als 350 Darsteller aus sechs Nationen sorgen für einen unvergesslichen Tag für die ganze Familie. Selbstverständlich erwartet die Besucher auch ein großer Mittelaltermarkt mit einigen Musik- und Tanzgruppen und mit internationalen Gauklern.

„Wie immer erwartet unsere Besucher eine nahezu authentische Darstellung des Mittelalters, was uns von vielen Mittelalterfesten auch unterscheidet“ meint Edwin Zirnsack, Mitorganisator des Festes. Im Mittelpunkt stehen natürlich die atemberaubenden Reiter- und Kampfkünste der Ritter. Zirnsack: „Die Ritterdarsteller haben internationale Erfahrung bei Ritterspielen in Frankreich und Deutschland und bieten selten ausgetragene Kämpfe zwischen Reitern und Schwertkämpfern“.

Zu den Höhepunkten zählt aber auch der riesige Mittelaltermarkt, wo nicht nur Waren feilgeboten werden, sondern auch längst vergessenes Handwerk zu neuem Leben erweckt wird. Die Besucher können zwischen Schmied, Töpfern oder Drechsler wählen. Wer aber Hunger oder Durst verspürt, ist bei gemütlichen Schenken oder Tavernen bei Sau am Grill, Met oder auch bei der Weinkosterey mit dem „Habsburg-Wein“ in der neuen Vinothek willkommen. Unterhalten wird man von diversen Musikgruppen, bei Feuershows oder einem Pestzug. Besonderes Highlight ist wieder das einzigartige Kinderlager, das man in dieser Größe und Abwechslung bei keiner vergleichbaren Veranstaltung findet. So können Kinder die Burg erobern oder werden nach bestandenen Prüfungen im „Tal der Könige“ zum Ritter geschlagen.

Tauchen Sie einen Tag lang in die Mystik des Mittelalters ein und lassen sich vom Flair dieser Zeit verzaubern. Tickets sind auch erhältlich bei öTicket. Angeboten wird heuer auch ein Ritteressen, Anmeldungen dafür und nähere Infos zum Fest erhalten Sie unter www.ritter-jedenspeigen.at.