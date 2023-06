Einzigartige Oper und große Orchester

Zum 25. Geburtstag des KlassikFestivals wird heuer Gioachino Rossinis Opernrarität „Der Türke in Italien“ – „Il turco in Italia“ gegeben (ab 31. Juli), dicht gefolgt von drei großen Orchesterkonzerten im Ehrenhof des Schlosses (Mitte August).

Die abschließenden Schlosskonzerte im einzigartigen Maulpertsch-Saal starten am 22. September.

Gioachino Rossinis „Il turco in Italia“

Spritzig, flott, witzig und hautnah! So einzigartig erlebt man Belcanto-Opern in Kirchstetten, dem „Kleinsten Opernhaus Österreichs“. Es gibt in Niederösterreich und darüber hinaus nichts Vergleichbares. So unmittelbar, ursprünglich und leichtfüßig wie im Maulpertsch-Saal in Kirchstetten ist Oper nirgendwo sonst erlebbar.

Wenn nach „Il turco in Italia“ – von 31. Juli bis 11. August – in den Ehrenhof gewechselt wird, ist es Zeit für große Orchesterklänge.

Sommerklänge mit Orchesterkonzerten

Am 16. August geht das größte Klassik-Open Air des Weinviertels, „Klassik unter Sternen“, über die Bühne. Unter dem Motto „Amerikanische Nacht“ warten heuer Perlen herausragender US-Komponisten, sowie Gershwins „Rhapsody in Blue“ und viele andere auf die Besucher.

Lissi & Herr Timpe servieren am 17. August gemeinsam mit ihrer Band und den Weinviertler Philharmonikern unvergessliche „Schlager Classics“. Goldene Melodien und Evergreens werden dabei in Orchester-Besetzung in einzigartiger Form hörbar.

„Symphonic Rock“ am 19. August lässt die geballte Klangkraft eines Symphonieorchesters auf die Wucht eines Rockkonzerts treffen. Welthits aus Rock und Klassik ergeben dabei intensive und unverwechselbare neue Klangbilder.

