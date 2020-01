Heute wie einst zu Zeiten Prinz Eugens von Savoyen wird Schloss Hof seiner Bestimmung gerecht, als Ort der zum Erleben, Entspannen, Feiern und Staunen einlädt.

Buntes Ferienprogramm

An den Wochenenden und in den Ferien kommt bestimmt keine Langeweile auf: In den Weihnachts- und Semesterferien erwartet die jüngsten Gäste ein tolles Programm: Der Bogen spannt sich von Workshops über Konzerte bis zu einem Besuch von Kasperl & Co.

Die Ausstellung „Schaufenster Europa - Das Banat entdecken“ bietet einen spannenden Einblick in den Alltag der Menschen der Region im Grenzraum Rumänien, Ungarn und Serbien.

Sisi-Sonderausstellung: 21. März bis 20. November

„Sisi – Mensch und Majestät“: Schloss Niederweiden, das zum Standort Schloss Hof gehört, zeigt teilweise noch nie gezeigte Exponate aus der Kaiserin Elisabeth Sammlung. Diese außergewöhnliche Frau umgibt noch immer so manches Geheimnis. Unter dem Titel „Sisis Sohn Rudolf“ erfahren die Gäste der Ausstellung auf Schloss Hof Interessantes über Elisabeths einzigen Sohn.

Tipp: Großer Ferienspaß

Im August geht es rund auf Schloss Hof – unbedingt vormerken! 1. August bis 6. September 2020.