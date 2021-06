Unterhaltsame Kabarett- und Konzertabende vor der imposanten Kulisse des Wolkersdorfer Schlosses bietet auch im August 2021 das Kulturevent genuss•kultur• begegnung.



NEU: Der Samstag steht heuer erstmals unter dem Motto g•k•b meets Freekout Festival und richtet sich in Kooperation mit dem OUTBACK Wolkersdorf vor allem an die Jugend.

Do 26. 8.: Musik mit Marina & the Kats

Fr 27. 8.: Omar Sarsam – Vorpremiere

Sa 28. 8.: g•k•b meets Freekout Festival

So 29. 8.: The Bad Powells bringen Disco- und Partymusik der 70er

OpenAir vor dem Schloss Wolkersdorf (Ausweichquartier bei Schlechtwetter)