Das Erdäpfelfest in Stockerau ist heuer wieder ein besonderes Erlebnis. Neben dem Heurigendorf, dem Festzelt, der Schmankerlgasse und den Musikdarbietungen wird den Besuchern erstmalig ein feuerspeiender Drache und eine Freestyle Show geboten.

Unterhaltung, Musik und gutes Essen – all das wird der Besuch beim Erdäpfelfest in Stockerau am 1. und 2. September 2018 für die Gäste bereithalten, wobei die Stadt zur Bühne wird: Am Samstag findet um 18 Uhr im Festzelt am Rathausplatz die offizielle Eröffnung mit Bieranstich durch Bürgermeister Helmut Laab statt. Action wird am Sparkassaplatz in der Kinder- und Vereinszone geboten. Hier wird auch der feuerspeiende Drache eine besondere Attraktion sein.

Die Freestyle Show by Showfabrik & Clemens Kaudela lädt an beiden Festtagen vor der Raiffeisenbank zum Verweilen ein.

Leckerbissen rund um die Erdäpfel

Beim ökumenischen Gottesdienst am Sonntag (10 Uhr) wird die Erdäpfelkrone gesegnet und anschließend am Rathausplatz zur Schau gestellt. Eine Kindersegnung findet um 16 Uhr im Pfarrzentrum statt. Der beliebte Traktorenumzug um 15 Uhr rundet das Angebot am Sonntag ab.

Kulinarische Highlights dürfen hier nicht fehlen: Die Schmankerlgasse verbindet die Hauptstraße mit dem Heurigendorf und bietet den Besuchern eine Vielfalt an Köstlichkeiten rund um die Erdäpfel. Ein besonderer Leckerbissen ist das Fischegrillen am offenen Feuer. Bei Show-Werkstätten (Töpferei, Motorsägenschnitzer) kommen die Handwerker unter den Besuchern auf ihre Kosten.

Unterschiedlichste Musik-Acts runden das Gesamtprogramm am Samstag und Sonntag für die Gäste ab.

Nähere Infos unter www.wisto.info