Tauchen Sie ein in eine Atmosphäre von Kohle, Ruß und Öl. Machen Sie eine Entdeckungsreise durch das weitläufiges Museumsgelände. Die Loks und Waggons erzählen vom Abenteuer Eisenbahn in verschiedenen Epochen. Besichtigen Sie über 350 Fahrzeuge, historische Betriebsanlagen wie Wasserturm, Drehscheibe und Kohlenkran und lernen Sie diese näher kennen. Das Heizhaus ist im Sommer 2018 von 1. April bis 28. Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Am 2. September lockt das Kinderfest „Hits für Kids“ mit Betty Bernstein und freiem Eintritt für Kinder. Am 15. September gibt es am Abend ein zünftiges Oktoberfest im Heizhaus. Am 23. September fidet ein Dampfbetriebstage statt, dabei führen Ihnen die ehrenamtlichen Mitarbeiter die Dampflokomotiven in Betrieb vor. Majestätisch setzen sich die eleganten Lokomotiven in Bewegung und laden Sie ein, dies als Fahrgast auf dem Führerstand hautnah mitzuerleben.

Weiter geht es mit der „Langen Nacht der Museen“, die am 6. Oktober das 75-Jahr-Jubiläum der Lok 52 100 feiert. Die Herbstparade der Dampfloks im Rahmen des Dampflokfests folgt am 7. Oktober. Am 26. Oktober und am 28. Oktober verabschieden sich die Loks dann mit dem „Abdampfen“ in die Winterpause.

www.eisenbahnmuseum-heizhaus.com & Facebook.