Neue Brücke, neue Wege im Nationalpark Thayatal - Podyjí

Werbung

Was in den 1980er Jahren noch Utopie war, ist heute Wirklichkeit geworden. Entlang der österreichisch-tschechischen Landesgrenze erstreckt sich heute ein grenzüberschreitendes Schutzgebiet von fast 7.700 Hektar. 44 Kilometer Tallandschaft wurden der Natur zurückgegeben, damit sie sich hier ohne Einfluss des Menschen entfalten kann.

In den letzten Jahrzehnten entwickelten sich ehemalige Fichtenforste zu naturnahen und artenreichen Laubmischwäldern und wurden zum Lebensraum für Schwarzstorch, Fischotter und Wildkatze.

Immer mehr Menschen schätzen die einmalige Landschaft dieses grünen Canyons. Sie genießen Ruhe und Erholung bei einer Wanderung oder machen eindrucksvolle Naturerfahrungen bei einer Tour mit einem Ranger.

Ein Symbol der Zusammenarbeit der beiden Nationalparkverwaltungen: die neue Fußgängerbrücke.

Foto: Claudia Ebner

Fußgängerbrücke beim Einsiedler

Seit heuer ist eine neue Hängebrücke über die Thaya Symbol für die Zusammenarbeit der beiden Nationalparkverwaltungen. In Rekordbauzeit von dreieinhalb Monaten wurde bei der Einsiedlerwiese, circa zwei Kilometer unterhalb von Hardegg, eine Fußgängerbrücke errichtet, über die ein neuer, grenzüberschreitender Rundwanderweg führt.

Der neue Wanderweg führt wie bisher von Hardegg ausgehend über zwei Aussichtspunkte mit eindrucksvollen Ausblicken ins Thayatal zum „Einsiedler“. Dabei handelt es sich um eine hohe Felswand am Rand einer Wiese direkt neben der Thaya, in der in circa acht Meter Höhe eine Felsbehausung zu erkennen ist.

Wiese und der flache Thayazugang laden zum Verweilen und zum Entspannen am Flussufer ein. Über die neu errichtete Brücke geht es anschließend hinüber auf die tschechische Seite und flussaufwärts zurück nach Hardegg.

Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung am 2. April ein: Das aktuelle Besucherprogramm finden Sie auch unter www.np-thayatal.at