In Pollak’s Wirtshaus in Unterretzbach wird mit viel Freude und Kreativität gearbeitet, um Produkte in höchstmöglicher Qualität zu erzeugen. Hier kocht das Weinviertel traditionell und bodenständig. Für die neue Saison hat Harald Pollak Neues im Programm: Eine eigene Koch- und Weinschule steht in den Startlöchern.

Pollak‘s Wirtshaus – Der Retzbacherhof

Bahnstraße 1, 2074 Unterretzbach

02942/20171