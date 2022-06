Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

Werbung

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. Rund 500 Aussteller präsentieren auf einer Ausstellungsfläche von 85.000 m² alles rund um die Themen Garten und Pflanzen.

Hier finden Sie die besten Tipps und Anregungen rund um die Planung, Gestaltung, Ausstattung und Pflege Ihres Gartens an einem Ort. Perfekt, um Einkäufe für Haus und Garten zu erledigen und sich über Messeneuheiten zu informieren.

Highlights der Int. Gartenbaumesse Tulln

Ein besonderes Highlight auf der Int. Gartenbaumesse Tulln ist Europas größte Blumenschau. Die besten Gartengestalter Österreichs verwandeln in der neuen Donauhalle rund 200.000 Blumen in ein Blütenmeer. Zahlreiche Sonderschauen wie: Rosenschau vom Gärtner Starkl, Praskac – das Pflanzenland, die NÖ Landwirtschaftskammer präsentiert heimisches Obst und Gemüse, Kittenberger Erlebnisgärten, Gemüse Show und ein umfangreiches Angebot an Pools, Naturpools und Wellness runden die Veranstaltung ab.