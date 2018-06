Der Wallfahrtsort Annaberg liegt auf 976 Metern Seehöhe, direkt am bekannten Wallfahrtsweg „Via Sacra“ zwischen dem Mariazellerland und dem Ötscherland. Herzliche Gastgeber – gepflegte Gast- und Bauernhöfe – heißen Familien, Wanderlustige und Wallfahrer willkommen.

Die Lage ist ideal für Wandertouren durch die wildromantische Ötschergräben oder auf den 1.377 Meter hohen Tirolerkogel sowie auf das Hennesteck mit atemberaubendem Panoramablick.

Wer Natur pur erleben will, der ist in den Ötschergräben genau richtig. Kenner bezeichnen sie als den Grand Canyon Österreichs. Die wild-romantische Landschaft erinnert an Westernfilme. Im Tal sprudelt der Wildbach, bei dem allein schon der Anblick erfrischt. Im 2016 wurden die Ötschergräben zum schönsten Platz von Niederösterreich und zu dem zweitschönsten von Österreich gekürt. Der ideale Einstieg in den Naturpark Ötscher-Tormäuer ist die Ötscher-Basis in Wienerbruck, direkt an der Mariazellerbahn, am Eingang zu den Ötschergräben.

Fred Lindmoser



Für Groß und Klein bereitet Jochis Höfeabenteuer viel Spaß und Freude. Die leichte Wanderung führt auf einer wunderschönen Strecke zu elf Bauernhöfen zwischen Wienerbruck und Annaberg. Hier gilt es Rätsel zu lösen. Und gleichzeitig können die Besucher mehr über Tiere und das Leben am Bauernhof erfahren.

Wissenswertes rund um den Wald

Die Natur entdecken, den Wald erleben und die Zusammenhänge erkennen. Dazu soll unser Naturlehrpfad Annaberg anregen. Auf 21 Stationen erfährt man Wissenswertes über das Öko-System Wald. Der Pfad ist auch für Schulausflüge ein beliebtes Ziel.

landurlaub.at

Bekannt ist Annaberg auch für sein Reitangebot mit Reiterhöfen, Kursen, gut beschilderten Reitwegen und abenteuerlichen Geländestrecken. Ob Tagesausritte oder Reitkurse, ein Hallentraining am Berg der 100 Halfinger, oder einfach eine Kutschenfahrt – die blonden Haflinger Pferde sind gesattelt.

Seit 800 Jahren ist Annaberg eine der bedeutendsten Wallfahrtsstationen an der Via Sacra und als Wallfahrtsort eine der ältesten Pilgerstätten Österreichs. Als letzte Station am Pilgerweg nach Mariazell nützen die Wallfahrer die Angebote der Annaberger zertifizierten Via Sacra-Gastgeber zum Übernachten und Kraft sammeln.

Mini-Bike-Park: über Wellen und Kurven

Am Fuße des der Reidl-Lifte wurde ein frei zugängliches Mountainbike-Trainingsareal mit Pumptrack, Skillstrack, Flowline und Skillsline gebaut. Die Anlage ist für alle Könnensstufen, für Kinder und Erwachsene, vom Laufrad bis zum Profibike, um Fahrgefühl, Gleichgewicht und das Mountainbiken im Gelände zu trainieren. Insider sind sich einig: Wer nicht ausprobiert, ist selber schuld.