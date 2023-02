Ausflugsziel für Wanderer und Mountainbiker

Werbung

Mit dem berühmten mittelalterlichen Zisterzienserstift, dem Bezirksmuseum und zahlreichen Veranstaltungen gilt Lilienfeld als kulturelles Zentrum der Region.

Für Familien und Sportler gleichermaßen attraktiv ist der Traisental-Radweg, der entlang der Traisen verläuft. Eine schöne Einkehrmöglichkeit ist das „Salettl“ direkt am Fluss.

Der Lilienfelder Hausberg Muckenkogel begeistert seine Besucherinnen und Besucher als vielfältiges Ausflugsziel für Sportler und Naturliebhaber. Der 1.248 Meter hohe Aussichtsberg bietet ein atemberaubendes Panorama: An klaren Tagen reicht der Blick nach Norden bis weit über die Donau hinaus und nach Süden in die Alpen. Vom „Klösterpunkt“ aus sind die Klöster von Lilienfeld, Melk, Heiligenkreuz und Göttweig sichtbar.

Die Almregion des Muckenkogels wird bequem durch den Lilienfelder Nostalgie-Einser-Sessellift erschlossen. Die erlebnisreiche Liftfahrt mit dem letzten Einser-Sessellift Niederösterreichs führt durch die Baumkronen über den großen Wasserfall hinauf zur Bergstation.

Auf gut gepflegten Wanderwegen, etwa dem Zdarsky-Panoramaweg oder dem Zdarsky-Erfinderweg, kann die Voralpenlandschaft von Wanderern erkundet werden. Die Wanderwege am Muckenkogel sind gut beschildert und umfassen sowohl familienfreundliche Routen als auch etwas anspruchsvollere Steige, wie etwa den Wasserfallsteig oder den Jägersteig.

Gut beschilderte Mountainbike-Strecke

Für Mountainbiker bietet der Muckenkogel eine reizvolle Tour, die sich über etwa 969 Höhenmeter erstreckt. Die offizielle Mountainbike-Strecke ist gut beschildert und führt über eine Forststraße bis hinauf zur Hinteralm (1313 Meter) und retour. Ein besonders attraktives Angebot ist die neue, etwa zwei Kilometer lange Single Trail Strecke, welche von der Bergstation über die Almböden bis zur Lilienfelder Hütte verläuft.

Auch für die Kulinarik am Berg ist gesorgt: Wanderer und Mountainbiker können sich in gemütlichen Almgasthäusern und Schutzhütten, etwa der Traisnerhütte auf der Hinteralm, dem Almgasthaus Klosteralm, der Lilienfelder Hütte am Gschwendt oder dem Almgasthaus Billensteiner stärken.