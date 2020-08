Pressbaum: mediterranes Schmuckstück.

Das Strandbad in Pressbaum bei Wien gibt es zwar schon seit etlichen Jahren, seit 2018 erstrahlt es in neuem Glanz. Die gesamte Anlage ist zwar überschaubar, mit ihren Bäumen, Hecken und Sträuchern im mediterranen Look verströmt sie jedoch einen Hauch von Riviera oder Côte d’Azur – im heurigen Ausnahmesommer ein zusätzliches Plus.

Das Strandbad verfügt über ein 25-Meter-Becken mit vier Bahnen, einen Nichtschwimmerbereich, eine Rutsche, ein Kinderbecken und einen kleinen Wasserspielplatz. Eine Sprudelsitzbank sorgt zusätzlich für Entspannung.

Die Gäste sind vor allem vom besonders hilfsbereiten Personal begeistert; das angeschlossene Buffet ist gut sortiert.

Tipp: Auf der 4.000 m2 großen Liegewiese gibt es Gratis- Schirme.

3021 Pressbaum, Uferzeile 24

Eintritt: Erwachsene: 6 Euro; Kinder: 4 Euro

EVN Ladestation: 3021 Pressbaum, Uferzeile 24