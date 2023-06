Sommerfrische an der Donau

Unter dem schattenspendenden Blätterdach relaxen, sich bei feiner Kulinarik und in der Donaubrise erfrischen und lange Abende voller dolce vita genießen – das ist die Gartenstadt Tulln im Sommer. Herz, was willst du mehr!

Flanieren am Donaustrand

Nirgends lässt sich das Thema Garten so vielfältig erleben wie in Tulln. Es warten grüne Oasen in der ganzen Stadt, allen voran die ökologisch gepflegte Donaulände mit ihren naturnahen Picknickwiesen und gemütlichen Sitzgelegenheiten mit Blick auf die vorüberziehende Donau. Restaurants, Eis- und Gastronomiestände sorgen für eine kleine Stärkung, während sich Kinder auf den Spielplätzen im Grünen austoben können. Bricht die Dämmerung herein, wird es so richtig stimmungsvoll in der Gartenstadt Tulln – die Innenstadt zeigt dann ihr gemütlich-mediterranes Flair mit belebten Schanigärten und die Donaulände lädt zum Bestaunen des Sonnenuntergangs. Das Tüpfelchen auf dem i bietet die Donaubühne mit Kabarett, Comedy und viel Musik. Viele Termine sind bei freiem Eintritt zu erleben.

Tulln erleben

Nur einen kurzen Fußweg durch den schattigen Wasserpark von der Donaulände entfernt liegt die DIE GARTEN TULLN, eines der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs – sie lockt mit 70 Schaugärten, Abenteuerspielplatz und Baumwipfelweg.

Wer lieber ins Getümmel der lebendigen Innenstadt Tullns eintaucht, den erwartet eine Fülle an Geschäften, vielfältige Kulinarik für alle Geschmäcker und Budgets sowie ein buntes Rahmenprogramm von großen Veranstaltungen bis zu Straßenmusik.