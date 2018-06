Ein Angebot für alle Generationen ist in Hainfeld der „Fit Aktiv Weg“ in das Kirchtal, wo bei verschiedenen Stationen Kondition, Geschicklichkeit und Motorik gestärkt werden können.

Wer aber eine Abkühlung braucht, ist im Stadtbad Hainfeld genau richtig: Das neu renovierte Bad ist bis Ende August täglich bei Schönwetter von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Während der Badesaison ist eine gratis Internetverbindung vorhanden.

Eine lohnende Wanderung ist die sogenannte „Dreihüttenwanderung“. Diese führt durch das Kirchtal vorbei am Pestkreuz auf die „Liasenböndlhütte“ auf 640 Meter Seehöhe. Geöffnet ist die Schutzhütte am Samstag von 13 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertag von 9 bis 19 Uhr. Hier befindet sich auch eine Naturkegelbahn.



Weiter geht die Wanderung auf den Hainfelder Hausberg, den Kirchenberg auf 924 Meter (Öffnungszeiten: Samstag-, Sonn- und Feiertag ab 9 Uhr). Ein Tipp ist ein Besuch der „Kletterschule“. Der Abstieg durch den Buchenwald ist bequem auf der Forststraße zu der „Lindensteinhütte“, auf 690 Meter Seehöhe (Öffnungszeiten: Samstag 13 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertag 9 bis 19 Uhr). Dann geht der Weg weiter zurück über einen Güterweg nach Hainfeld.