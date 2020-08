In der neuen Donauhalle trifft Tradition auf Moderne:

Höhepunkt der Messe wird der Blumencorso mit prächtig geschmückten Oldtimern. Oldtimer, Traktoren, Feuerwehrautos sowie verschiedene Einsatzfahrzeuge werden von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen floral geschmückt. Erstmals, im September 1953, wurde in Tulln an der Donau ein Blumencorso durchgeführt. 67 Jahre später wird die beliebte Tradition in Tulln, anlässlich der Eröffnung der neuen Donauhalle, weitergeführt. Mit dem historisch einzigartigen Konzept werden die Herzen der Besucher höherschlagen. Lassen Sie sich überraschen und bewundern Sie den bunt geschmückten Blumencorso in der neuen Donauhalle.

Gartenbaumesse Tulln – nur von Donnerstag, 3. bis Montag 7. September 2020

Blumencorso in der neuen Donauhalle

Öffnungszeiten:

NUR von Donnerstag, 03. bis Montag, 7. September 2020

Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr

Weitere Informationen unter: www.messe-tulln.at