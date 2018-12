Bei den JUFA Hotels dürfen Mama und Papa die Füße hochlegen und sich in großzügigen Wellnesswelten entspannen, während die Kids durch Indoor- und Outdoorspielbereiche toben. Geräumige Doppel- und Familienzimmer überzeugen durch ihre durchdachte Raumaufteilung und mit vielen praktischen Details. Da zu einem gelungen Urlaub auch eine ordentliche Portion Genuss gehört, finden sich an den reichhaltigen Frühstücks- und Abendbuffets allerhand Köstlichkeiten aus der Region – da ist für alle Feinschmecker garantiert das Richtige dabei.

Viermal Urlaub vom Feinsten

Weil die einen gerne gemütlich durch die hügelige Weinregion wandern, während andere sich beim Radfahren vorbei an Burgen und Schlössern vergnügen und die nächsten abenteuerliche Bergwelten erkunden, schöpfen die Gäste der JUFA Hotels in Niederösterreich aus dem Vollen: Vier mal Familienurlaub vom Feinsten erwartet sie vom Wald- übers Weinviertel bis zum Mostviertel. In Raabs an der Thaya, in Seefeld-Kadolz, in Annaberg und am Hochkar locken abenteuerliche Entdeckungsreisen oder ganz entspannte Tage – je nach Wunsch und so, dass es allen Spaß macht.

JUFA Hotels in Niederösterreich:

JUFA Hotel Waldviertel***

JUFA Weinviertel – Hotel in der Eselsmühle***

JUFA Hotel Annaberg – Bergerlebnis-Resort***s

JUFA Hotel Hochkar – Sport-Resort***

www.jufa.eu