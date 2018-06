Mitten in der Bergwelt der Voralpen, nur eine knappe Autostunde von der Bundeshauptstadt Wien entfernt, liegt die idyllische Gemeinde Kleinzell im Bezirk Lilienfeld.

Entlang des etwa 20 Kilometer langen Halbachtales bieten grün-bewaldete Berghänge mit romantischen Almen und Bergwiesen sowie den bekannten Ausflugsbergen Hochstaff (1.305 Meter), Reisalpe (1.398 Meter) und dem Ebenwald (1.000 Meter) wunderschöne Wanderrouten für Jung und Alt. Gemütliche Almhütten und Gasthäuser laden mit ausgezeichneter bodenständiger Kost und kulinarischen Schmankerln zum Verweilen ein.

Das Kurhotel Salzerbad oder das Gasthaus „Kalte Kuchl“ mit Skiliftbetrieb und Badeteich sind bekannte und beliebte Erholungs- sowie Ausflugsziele für alle Jahreszeiten.

Die herrliche Panoramaloipe auf dem Ebenwald bietet uneingeschränktes Langlauferlebnis für Freizeit- und Profisportler.

Holz im Mittelpunkt der Gemeinde

Stephan Boroviczeny

Zusätzlich liefert die waldreichste Region Mitteleuropas den hochwertigen Rohstoff Holz, der hier in allen Formen – vom Brennholz bis zu Holzkunstwerken – zu finden ist.

Die Gemeinde Kleinzell ist mittlerweile weit über das Land hinaus bekannt für den traditionellen Wald- und Holzkirtag.

Diese Veranstaltung bietet alle zwei Jahre einem großen Publikum einen interessanten Querschnitt zu den Themen Wald, Forstwirtschaft und Holz. Ein Besuch in Kleinzell lohnt sich und der Aufenthalt in der schönen Voralpenwelt wird für so manchen Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis!