Ein Museumsbesuch gehört für Sie zu einem Urlaub dazu? Warum dann nicht Kultur direkt vor der Haustür genießen!

Die Erlebnisse rund um Tullns berühmtesten Sohn Egon Schiele sowie die lange Stadtgeschichte sind in der Gartenstadt Tulln auf einzigartige Weise aufbereitet.

Egon Schiele führt durch Tulln

Als Sohn des Bahnhofsvorstands wurde Egon Schiele am 12. Juni 1890 in Tulln geboren – heute ist sein Geburtshaus als spannende Erlebniswelt gestaltet.

Ausgehend vom Geburtshaus führt der Egon Schiele-Weg zu Schauplätzen seiner Kindheit und zum Egon Schiele Museum an der Donaulände, das zu einer biographischen Reise durch das Leben des Künstlers einlädt – mit Originalwerken, Fotografien sowie Tonaufnahmen.

Geschichte digital erleben

Das Stadtmuseum Tulln, bestehend aus Römermuseum, Virtulleum und der Dokumentation zum kaiserlichen Frauenstift, führt noch weiter zurück in die ereignisreiche Geschichte Tullns:

Im Römermuseum tauchen Sie auf modernen Vermittlungswegen ein in das Tulln vor 2.000 Jahren, in die Zeit des römischen Lagers Comagenis. Die Virtulleum-App nimmt Sie mit auf eine interaktive Stadtexpedition.