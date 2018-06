Das Freibad für alle zeichnet sich durch perfekte Lage und Erreichbarkeit per Auto (mehr als 400 Parkplätze unmittelbar vor dem Gelände), per Fahrrad (direkt am Laabentalradweg) oder zu Fuß (15 Gehminuten von der ÖBB-Haltestelle Neulengbach Stadt) aus.

Das Olympia-Sportbecken überzeugt mit acht Schwimmbahnen und abnehmbaren Sprungstockerln. | Stadtgemeinde Neulengbach

Das neu umgebaute Freibad lädt mit 1.500 m² Wasserfläche zu Abkühlung, Spiel und Spaß ein. Ob Olympia-Sportbecken, Kinder- oder Funbecken mit Wellenrutsche und Sprungtürmen, Tischtennistisch oder Mini-Fußballtore – im Freibad Neulengbach wird jedem Familienmitglied Abwechslung geboten. Das Angebot wird durch einen großzügigen Kinderspielplatz mit Kletterpyramide und 2 Beachvolleyballplätzen abgerundet. Durch den Einsatz eines Poolliftes können auch Personen mit motorischen Einschränkungen die Badelandschaft nutzen. Auf der großzügigen Grünfläche mit rund 40.000 Quadratmetern findet jeder ein Plätzchen zum Ausruhen oder Sonne tanken.