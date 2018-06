Alljährlich zur Erntezeit der Kornelkirschen (oder auch „Dirndln“) erklärt das „Tal der Dirndln“ an zwei Tagen einen Ort im Pielachtal zur „Festzone“. Heuer ist es die Marktgemeinde Ober-Grafendorf. Rund 60 Aussteller präsentieren am Samstag, 29., und Sonntag, 30. September, am Standlmarkt Kulinarisches und Handwerkliches rund um die Dirndl wie Dirndlwaffeln, raffinierte Mehlspeisen mit Dirndln, Dirndlburger oder Dirndlschmuck, Dirndltrachten und vieles mehr. Ober-Grafendorf hat aber den ganzen Sommer über vieles als Naherholungsgebiet zu bieten: Der Ebersdorfer See wartet mit besten Badebedingungen auf seine Besucher. Er bietet auch für die Kleinsten eine eigene Badestelle mit Sand. Der See kann problemlos mit dem Kinderwagen umrundet werden. Der Beachvolleyballplatz und der Fußballplatz werden von den Badegästen gerne kostenfrei genutzt. Für Verpflegung ist am See bestens gesorgt.

| NOEN

Aber nicht nur der See ist Magnet, für alle die im Sommer das Besondere suchen, lohnt sich ein Besuch am Dirndltaler Wochenmarkt jeden Freitag von 15.30 Uhr bis 19 Uhr am Kirchenplatz. Regionalität, Frische, Vielfalt, Flair und Qualität: Unter diesem Motto bereichert der Wochenmarkt das kulinarische Ober-Grafendorf nun schon seit Jahren erfolgreich.