Im Sommer ist der Ebersdorfer See Naherholungsparadies mit besten Badebedingungen. Für die Kleinsten gibt eine eigene Badestelle mit Sand zum Spielen. Der See kann auch problemlos mit dem Kinderwagen umrundet werden. Der kostenfreie Beachvolleyballplatz und der Fußballplatz werden von den Badegästen gerne genutzt. In der Cocktailbar „SeeSide“ ist für Verpflegung bestens gesorgt.

Für alle die im Sommer das Besondere suchen, lohnt sich ein Besuch am Dirndltaler Wochenmarkt jeden Freitag von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr am Kirchenplatz. Unter dem Motto „Regionalität, Frische, Vielfalt, Flair und Qualität“ bereichert der Wochenmarkt das kulinarische Ober-Grafendorf seit vielen Jahren erfolgreich. Ein Radausflug zur Sport und Freizeitanlage beim Sportplatz mit seinen zahlreichen Attraktionen für Jung und Alt ist immer ein Hit. Für Kleinkinder gibt es einen Wasserspielplatz, eine lange Rutsche, einen Aussichtsturm, Klettermöglichkeiten, Beachvolleyballplatz, Streetsoccerplatz und vieles mehr.

Gleich neben der Freizeitanlage bietet die Pielach Erfrischung an heißen Sommertagen. Freizeit beginnt genau hier.