Traditionelles Wissen, altbewährte Rezepturen und moderne Produktionsverfahren - begeben Sie sich mit uns auf eine Reise durch die World of STYX. Blicken Sie mit uns hinter die Kulissen des größten Naturkosmetikherstellers Österreichs und erleben Sie den Familienbetrieb hautnah.

Kräutergarten

Unser kleiner Kräutergarten bietet einen Einblick in die Welt der Kräuter und Blüten, die wir in unserer Naturkosmetikproduktion in Form vom Essenzen und Ölen einsetzen. Bei einem geführten Rundgang zeigen wir Ihnen die Herstellungsverfahren unserer Rohstoffe. Werfen sie dabei einen Blick hinter die Kulissen. Erleben sie die Vielfalt an Heilpflanzen und erfahren Sie mehr über deren Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten von damals bis heute.



Naturkosmetik

Unsere Kernkompetenz liegt in der Naturkosmetik, die wir als Familienbetrieb in 3. Generation in Österreich herstellen. Überzeugen Sie sich bei einem Besuch selbst von unseren mehr als 700 Produkte, in denen ausschließliche hochqualitative, nachhaltig gewonnen Rohstoffe verwendet werden. Lernen Sie unsere Philosophie kennen entdecken Sie den Wandel der Naturkosmetikherstellung seit unserem Bestehen.

Schokolade

Wussten Sie das Schokolade bei den Azteken nur getrunken wurde? Oder auch woraus die teuerste Schokolade der Welt besteht? Gehen Sie auf Entdeckungsreise und tauchen Sie ein in die Geschichte der süßen Versuchung und blicken Sie hinter die Kulissen unserer Schokoladenmanufaktur und unseren Chocolatiers über die Schulter. Lassen Sie sich bei einer Verkostung unsere Pralinenriegel auf der Zunge zergehen und finden Sie Ihre persönliche Lieblingssorte.

Bahnhofbsräu

Erleben Sie den ehemaligen Bahnhof von Ober-Grafendorf in einer gemütlichen Atmosphäre bei unserem selbst gebrauten Bier. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Mariazellerbahn und entdecken Sie die alten Schienen sowie das nostalgische Weichenstellwerk. Blicken Sie in unsere Brauerei und erfahren Sie mehr über unser Bock- und Zwicklbier.



Bierbrauseminar

Sie wollten schon immer selbst einmal zum Bierbrauer werden und mehr über die Welt des Biers erfahren? Dann freuen wir uns Sie bei einem Bierbrauseminar in unserem Bahnhofbsräu willkommen zu heißen. Blicken Sie unserem Bierbraumeister über die Schulter und verfolgen Sie die Prozesse vom Ansetzen des Suds bis zur fertigen Würze, schnuppern Sie den Duft von Hopfen und Malz und brauen aktiv selber mit. Dabei lauschen Sie den spannenden Geschichten und witzigen Anekdoten des Braumeisters, ehe es zur Verkostung unserer Biersorten geht.

Naturkosmetik - Workshop

Seit mehr als 50 Jahren verarbeiten wir das Beste, was die Natur zu bieten hat und erzeugen auf diese Weise Naturkosmetik, die mittlerweile in mehr als 40 Ländern der Welt für ihre Qualität geschätzt wird.

Unser Wissen wollen wir gerne weitergeben. Tauchen Sie ein in die Welt der Kräuter und werden Sie selbst zum Naturkosmetikhersteller. Wir zeigen Ihnen wie Seifen hergestellt werden oder auch eine Gesichtscreme. Werden Sie zum Parfumeur und kreieren Sie Ihr individuelles und einzigartiges Parfum.

Pralinenworkshop

Dieser süßen Versuchung können auch wir kaum wiederstehen, denn wir lieben Schokolade. Naschkatzen können in unserer Schokoladenmanufaktur die Geheimnisse der Pralinenherstellung lüften und sich selbst als Chocolatier an ihren eigenen Kreationen versuchen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und kreieren Sie ihre ganz persönliche Lieblingssorte.

Kinderführungen & Geburtstage - auf den Spuren von Kräutern, … und süßen Leckereien

Hast du Lust selbst zum Entdecker oder Naturkosmetikhersteller zu werden? Oder sogar zum Schokoladentester? Oder willst du mit deinen Freunden deinen Geburtstag bei uns feiern?

Dann freuen wir uns dich bei uns zu einer Erlebnisführung begrüßen zu dürfen. Geschichten und Wissenswertes rund um die Welt der Heilpflanzen und Wildkräuter, wie und wofür man sie einsetzen kann, erfährst du bei einem Spaziergang durch unseren kleinen aber feinen Kräutergarten.

Teste dein Wissen und deinen Geruchssinn bei der Rätsel-Rallye und schau unseren Chocolatiers bei der Herstellung unserer Bio-Schokolade über die Schulter. Eine Schokoladenverkostung darf natürlich auch nicht fehlen!