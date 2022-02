Neues in der „World of STYX“

Traditionelles Wissen, altbewährte Rezepturen und moderne Produktionsverfahren – Besucher begeben sich im Niederösterreichischen Familienunternehmen auf eine „Tour der Sinne“.

Im neu errichteten STYX Welcome Center erfahren Besucher alles über die geschichtliche Entwicklung der Naturkosmetik-Produktion, lernen die Philosophie des Unternehmens kennen und Blicken hinter die Kulissen der Firma STYX.

Testen der Produkte, Verkosten der hausgemachten BIO-Schokoladen oder der Genuss des selbst gebrauten Bieres dürfen dabei nicht fehlen.

Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Naturkosmetik, die im Familienbetrieb in dritter Generation hergestellt wird. Bei einem Besuch kann man sich von mehr als 700 Produkten, in denen ausschließlich hochwertige, nachhaltig gewonnene Rohstoffe verwendet werden, überzeugen.

Der Kräutergarten bietet einen Einblick in die Welt der Kräuter und Blüten, die in der Produktion seit mehr als 55 Jahren in Form von Essenzen und Ölen eingesetzt werden.

Bei den Kinder-Erlebnisführungen entdecken die jungen Besucher die Welt der Kräuter und süßen Leckereien.

Geschichten und Wissenswertes rund um die Welt der Heilpflanzen und Wildkräuter, wie und wofür man sie einsetzten kann, erfahren die Kinder und Schüler bei einer spannenden Rätsel-Rallye, bevor sie dem Chocolatier bei der Herstellung der BIO-Schokolade über die Schulter schauen. Eine Schokoverkostung darf natürlich auch nicht fehlen.