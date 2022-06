Perle des Traisentals

Werbung

Eingebettet zwischen Eibl, Eisenstein und Türnitzer Höger bietet Türnitz ein Freizeitprogramm für Jung und Alt. Inmitten von unverfälschter Landschaft begegnet man Menschen, die ein intaktes Ortsleben pflegen, Feste und Gemütlichkeit schätzen und Gäste gerne daran teilnehmen lassen.

Türnitzer Bahnradweg: Der Radweg zwischen Freiland und Türnitz ist ein reizvolles Ziel für Radausflüge. Angelegt wurde der „Türnitzer Bahnradweg“ auf der ehemaligen Bahntrasse. Ausgangspunkt ist der Ortsteil Freiland, wo sich auch die Anbindung an den Traisental-Radweg befindet. Auf rund neun Kilometern führt die Radreise entlang der Traisen, über Brücken und durch drei Tunnels. Durch die kaum vorhandene Steigung und die komplett vom Straßenverkehr getrennten Routenführung ist die Strecke ein ganz besonderer Tipp für Familien mit Kindern.

Wandern in Türnitz: Auf den Wanderwegen in Türnitz wartet eine Vielfalt an Impressionen und Naturschönheiten. Wander-Highlights für die ganze Familie gibt es im Wanderführer „Wanderbares Türnitz“. Hier lässt sich die Natur genießen, kulinarisch verwöhnt wird man auf einer der zahlreichen Berghütten unserer Region.

Bummelzug: Der Bummelzug bringt Besucher an die schönsten „Fleckchen“ von Türnitz. Für jeden ist etwas dabei, von jung bis älter - das macht jeden Spaß! Von den Freizeitanlagen des Ortes (Beachvolleyball, Tennis, Schützenverein, Eisschützenverein oder das Naturerlebnisbad), geht es über das Ortszentrum bis zum Eingang der Falkenschlucht. Auf dem Weg genießt man die Landschaft und entdeckt die Flora und Fauna der Marktgemeinde. Diese Tour ist auch besonders für Ausflüge von Schulklassen geeignet.

Eibl Jet Türnitz: Der Eibl Jet Türnitz ist eine der steilsten und attraktivsten Allwetterrodelbahnen. Bei jedem Wetter geht es mit Karacho den Berg hinunter – teilweise bis zu sieben Meter über dem Boden, durch Steilkurven, Wellen, Jumps und einem Kreisel. Dank Sicherheitsgurt, High Tech und Videokontrolle ist optimale Sicherheit gegeben. Die Allwetterrodelbahn fährt auch bei Regen. Mit einem Dach über den Rodeln wird man bei der Fahrt nicht nass.

Neben der „echten Sommerrodelbahn“ können Besucher nun auch die erste digitale Sommerrodelbahn Niederösterreichs erleben. Mit Hilfe von VR-Brillen tauchen sie in eine künstliche dreidimensionale Welt ein und befahren eine virtuelle Rodelbahn mit dem neuen VR Dark Mars Simulator.

Naturschwimmbad: Für Abkühlung ist im Naturschwimmbad gesorgt. Dort steht den Besuchern eine Wasserfläche von 658 m² zur Verfügung. Für jedermann wird etwas geboten – egal ob man Ruhe und Entspannung sucht oder sich auf den Sprungtürmen austobt. Die kleinen Gäste können Spaß im Nichtschwimmerbereich mit dem Kletterspielgerät im Wasser haben.

Die Wasserreinigung erfolgt ohne Zusatz von Chemikalien durch Umwälzung des Wassers über Pflanzenfilter. Direkt neben dem Bad gibt es einen Beachvolleyballplatz und einen Kinderspielplatz.

Falkenschlucht: Die Falkenschlucht ist eine schöne Klamm mit steil emporragenden Felswänden. Beim Eingang der Falkenschlucht wird auch diesen Sommer eine Ausschank betrieben, um durstige und hungrige Wanderer, Radfahrer oder Spaziergänger bestens zu versorgen. Die Hütte ist von 18. Juni bis 4. September jeweils Samstag und Sonntag bei Schönwetter von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Jeden Samstag gibt es bei Schönwetter die Möglichkeit, mit dem Bummelzug vom Schwimmbad zum Falkenschlucht-Eingang zu fahren.