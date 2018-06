Noch bis 30. September lädt Tulln gemeinsam mit dem Gartensommer Niederösterreich zu einem noch nie dagewesenen Garten-Gesamterlebnis. Eines der Highlights: In der Ausstellung „Garten der Künstler“ im Rathaus/Minoritenkloster eröffnen international bekannte, zeitgenössische KünstlerInnen neue Einblicke und Perspektiven zu Themen rund um Garten, Natur und Wildnis. Geöffnet immer Do bis So sowie feiertags, 10 – 17 Uhr.

22 Gartenkunstwerke

Die Garten Tulln, Robert Herbst

In der ganzen Innenstadt Tullns sind 22 Werke von Gärtnern und Landschaftsarchitekten zu erkunden – vom Rathaus über die Donaulände zum Hauptplatz, hinein in den Wasserpark zur GARTEN TULLN. Führungen finden immer samstags um 15:30 Uhr statt. Abgerundet wird das GREEN ART-Programm mit über 200 Veranstaltungen – von Workshops über Wanderungen im Grünen bis zu vielfältigsten Veranstaltungen bei den GREEN ART-Partnern.

Weitere Informationen zum gesamten GREEN ART-Angebot: www.tulln.at/greenart