Garten und Tulln – das gehört einfach zusammen! Zur warmen Jahreszeit punktet die Donaustadt mit blühenden Grünräumen, der internationalen Gartenbaumesse und der abwechslungsreichen „Natur im Garten“-Erlebniswelt der GARTEN TULLN. Besonders einladend für Gäste und BürgerInnen gleichermaßen: Die prächtig gestaltete Donaulände bietet mit ihren Picknickwiesen, einladenden Verweilzonen, Wassertreppe und Spielplätzen Urlaubsgefühle direkt vor der Haustür.

Auf den Spuren Egon Schieles

Stadtgemeinde Tulln / Robert Herbst

Das Geburtshaus Egon Schieles bietet ganzjährig authentische Einblicke: Man wandert durch die Wohnung der Schieles und erfährt bei Interviews mit den Familienmitgliedern via Audio-Stationen mehr über das Leben des kleinen Egon. Kinder können sich mit einem eigenen Egon-Comicheft auf Entdeckungstour begeben. Ein besonderes Erlebnis ist der Schiele-Weg, der durch die ganze Stadt zu prägenden Schauplätzen in Schieles Leben führt. Auf dem Weg und gleichzeitig an der blühenden Donaulände befindet sich auch das Egon Schiele Museum, das im Vorjahr neu konzipiert wurde und seinen BesucherInnen nun ganz spezielle Einblicke in das Leben des Jahrhundertkünstlers bietet.

Ein Tagesausflug nach Tulln

Neben den Garten-Highlights und dem Erlebnis rund um Egon Schiele bietet die Donaustadt eine breite Palette für einen bunten Ausflugstag – zum Beispiel einen abenteuerlichen Kanu-Ausflug in der Au, ein Einkaufsbummel in der historischen Innenstadt, ein Konzerterlebnis auf der Donaubühne unter freiem Himmel oder eine Vielzahl an Musik- und Kabarett-Veranstaltungen im Danubium. Ebenfalls empfehlenswert: An zwei Tagen im Juni öffnen einige Privatgartenbesitzer ihre grünen Paradiese für garteninteressierte Gäste und auf der „Garden Stage“ am Hauptplatz finden Konzerte statt.

Weitere Informationen:

Tourismusinformation Tulln

A-3430 Tulln/Donau

Minoritenplatz 2

+43 (0) 2272 / 67566-0

Mail: tullner-donauraum@donau.com

www.tulln.at/erleben