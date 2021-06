Unter dem schattenspendenden Blätterdach relaxen, sich im Aubad abkühlen und lange Sommerabende bei lauen Temperaturen erleben – kurzum: Eine unbeschwerte Zeit in der Gartenstadt genießen. Sommerherz, was willst du mehr!

Entspannung am Donauufer

Nirgends lässt sich das Thema Garten so vielfältig erleben wie in Tulln. Es warten grüne Oasen in der ganzen Stadt, allen voran die ökologisch gepflegte Donaulände – mit ihren Sitzgelegenheiten und Wiesen lädt sie ein zum Flanieren, zum Verweilen, zum Picknicken oder als erholsamer Stopp für Radfahrer.

Zum Sonnenuntergang wird die Lände zur besonderen Kulisse, insbesondere wenn Publikumslieblinge auf der Donaubühne aufspielen.

Erlebnisse in ganz Tulln

Nur einen kurzen Fußweg durch den schattigen Wasserpark von der Donaulände entfernt liegt die DIE GARTEN TULLN, eines der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs – sie lockt mit 70 Schaugärten, Abenteuerspielplatz und Baumwipfelweg. Stärkung gefällig?

Die fast mediterran anmutende historische Innenstadt Tullns bietet neben besonderem Einkaufserlebnis auch zahlreiche Gastronomiebetriebe mit lauschigen Schanigärten.

Weitere Informationen zum gesamten Angebot der Gartenstadt: www.tulln.at/erleben