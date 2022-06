Der AnnaBerg ruft!

Werbung

Annaberg im alpinen Mostviertel, direkt an der Via Sacra ist ein wahres Paradies für entdeckungsfreudige Genießer und unternehmungslustige Bergabenteurer.

Lust aufs Wandern?

Lohnendes Ziel für alle Wanderbegeisterten sind der 1.377 Meter hohe Tirolerkogel, der Hausberg vom Annaberg, und der Hennesteck. Beide gelten als ausgezeichnete Aussichtsberge.

Ein wunderbares Naturschauspiel sind die spektakulären Ötschergräben, mit steilen Felsgipfeln, tief eingeschnittenen Flussläufen und einer faszinierenden Alpenflora.

Das Naturparkzentrum Ötscher-Basis dient als Einstiegsstelle für zahlreiche Wanderungen durch das ÖTSCHER:REICH.

Weg und Ziel der Wallfahrer:

Seit mehr als 800 Jahren ist Annaberg eine der bedeutendsten Wallfahrtsstationen an der Via Sacra und als Wallfahrtsort eine der ältesten Pilgerstätten Österreichs. Als letzte Station am Pilgerweg nach Mariazell nützen die Wallfahrer die Angebote der Annaberger zertifizierten Via Sacra-Gastgeber zum Übernachten und Kraft sammeln.

Haflinger halten auf Trab:

Bekannt ist Annaberg auch für sein Reitangebot mit Reiterhöfen, Kursen, Reitwegen und abenteuerlichen Geländestrecken. Ob Tagesausritte oder Reitkurse, ein Hallentraining am Berg der 100 Halfinger, oder einfach eine Kutschenfahrt – die blonden Haflinger Pferde sind gesattelt.

Immer der Nase nach:

Niki, der oberschlaue Fuchs, begrüßt schon im Tal mit ersten Aktivitäten und führt oben am Hennesteck zu vielen Spielen, Rätseln und Geschichten an thematischen Erlebnisstationen. Der besondere Kultur- und Naturraum des Berges und seine Nutzung als Alm sind vor allem für Kinder beim Nikis Alm Abenteuer interaktiv und spielerisch erfahrbar.

Foto: Jolly Schwarz Photography

Rasant hinab ins Tal mit der Zipline:

Wer seinen Mut auf die Probe stellen möchte, der saust auf einem von vier parallelen Seilen von der Bergstation Hennesteck auf der 1,3 km langen Zipline mit knapp 100 km/h ins Tal. Nur Fliegen ist schöner!