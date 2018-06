Vier Sagenwanderwege umgeben die Stadt, der Galgenweg, der Altenburgweg, der Sagen-Höhenweg und der Wilhelmsburger Rundwanderweg. In der Hügellandschaft des Kreisbachtales gibt es die Sagensteintour, eine 15,4 Kilometer lange Mountainbike-Strecke. Von dieser haben die Radler Anschluss an die X-Large-Mountainbike-Routen in das Schwarzenbach- und Gölsental, wie auch, mit Anschluss an den Melker Alpenvorlandweg, den Wienerwaldweg und den Donauradweg. Die Schwierigkeitsgrade der Radstrecken bieten für alle die passende Route.

Das große Sommerbad bietet von Mai bis September Freizeitspaß für die ganze Familie.

