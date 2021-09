Liebe Autofans, liebe Driftprofis, liebe CO 2 -Sparexperten … und natürlich liebe NÖN-Leserinnen und -Leser: Es ist wieder so weit, wählt euer (Lieblings-)Auto! Die NÖN-Autowahl ist mittlerweile ein fixer Bestandteil im automobilen Niederösterreich, heuer wird bereits zum sechsten Mal in Folge gewählt.

In sieben Kategorien stehen vom 29. September, 9 Uhr, bis zum 15. Oktober, 12 Uhr, 63 Modelle zur Auswahl.

So viele Fahrzeuge waren noch nie in einer NÖN-Autowahl vertreten. Von A wie Audi bis V wie VW. Vernünftige und eher unvernünftige Autos treten an, ebenso kleine und große Pkw, Wagen mit klassischem Verbrennermotor sowie Zero-Emission-Fahrzeuge …

Welches Modell ganz oben steht, entscheidet ihr! Den Sieg verdient hat sich jedes Modell, jeder Hersteller, jeder Importeur.

Das sind unsere sieben Kategorien:

– Der Handliche

– Der Saubere/Elektro

– Der Saubere/Hybrid

– Der Souveräne

– Der Temperamentvolle

– Der Trendsetter

– Der Vielseitige

So wie im Vorjahr haben wir zwei saubere Kategorien – einmal Der Saubere/Hybrid (Vollhybrid, Plug-in-Hybrid, Mildhybrid) und einmal Der Saubere/ Elektro (Vollelektriker, also Autos mit reinem Elektroantrieb). Die Kategorie Der Saubere/Elektro ist übrigens die größte Kategorie – hier treten gleich 18 Autos an. So wie im Vorjahr darf eine Marke nur einmal in einer Kategorie vertreten sein (so haben wir uns zum Beispiel für den Audi e-tron GT entschieden, und der Audi Q4 e-tron ist leider nicht dabei).

Die NÖN-Motorredaktion hat die Kandidaten nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht, es handelt sich dabei um aktuelle Neuheiten oder wichtige Weiterentwicklungen. Einen Bentley oder einen Lamborghini oder einen Aston Martin werden Sie in unsere Liste nicht finden, gegen diese Superautos haben wir uns bewusst entschieden.

Bei der NÖN-Autowahl kommt es nur auf Ihre Stimme an. Wahlberechtigt sind alle aus der großen NÖN-Familie: Mann und Frau, Klein und Groß, Jung und Alt, Arbeiter und Angestellter, Schichtarbeiter und Generaldirektor, Kurzarbeiter und Arbeitsloser … Jede Stimme zählt! Ihr könnt eure Stimme übrigens mehrmals abgeben!

Hier geht's zur Abstimmung und zum Gewinnspiel!

Mitvoten und gewinnen! Die große Wahl zum Auto des Jahres 2021!

Mit lieben PS-Grüßen!

Thomas Vogelleitner,

NÖN-Motorchef