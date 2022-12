Werbung

Sag niemals Fiat zum Abarth 500e. Der mit dem Skorpion Markierte gehört zwar – siehe alleine schon die Statur – eindeutig zur Familie der subkompakten Elektro-Italiener, er will sich aber, noch unverwechselbarer, abheben. Das tut er in den Startfarben – Säuregrün (Acid Green) und Giftigblau (Poison Blue) – sowieso. Die sind, als Scorpionissima benamst, limitiert auf 1.949 Stück.

Ob neongrün oder blitzblau oder dezenter eingefärbt: Er soll ein elektrisches Äquivalent der Verbrennerversionen des Cinquecento und des 595/695 sein. Also hat der Abarth gegenüber dem Fiat mehr Leistung – nämlich 154 PS. Auch die Akkukapazität ist etwas höher, mit 54 kWh. Dazu kommt eine performance-orientiertere Abstimmung von Fahrwerk, Gewichtsverteilung und Lenkung. Was dem Skorpion ein 40-Kilogramm-Plus beschert (ab etwa 1.320 Kilogramm). Auch darf er schneller sein, bis zu 155 km/h sind an Top-Speed drin.

Dass das auf Kosten der Reichweite geht, kalkuliert man ein. 250 Kilometer sind city-gerecht, er soll ein urbaner Spaßmacher sein. Dazu gehört, für alle, die’s laut mögen, ein Soundgenerator. Damit er röhren kann wie ein Echter. Richtig laut. Selbstverständlich ist das Motorengeräusch künstlich generiert. Somit fehlen für das richtige Abarth-Feeling die Vibrationen.