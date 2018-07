Demnach kostet die Überprüfung zwischen 40,40 und 96,10 Euro, verwies man in einer Aussendung am Montag auf Stichproben in insgesamt 39 Werkstätten sowie bei ÖAMTC und ARBÖ.

Durchschnittlich kommt das Pickerl bei einem Benziner auf knapp 65 Euro, bei einem Dieselauto auf rund 66 Euro. Gegenüber 2017 sind die Durchschnittspreise um drei bzw. 1,7 Prozent gestiegen.

Die AK empfiehlt, bei der Werkstatt des Vertrauens zu fragen, ob die Pickerl-Überprüfung günstiger ausfällt, wenn man gleichzeitig ein Service durchführen lässt.