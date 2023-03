Gezielte Evolution

Werbung

Ein Alfa Romeo ist eine Herzenssache. Die natürlich mit sprichwörtlicher Sportlichkeit zu tun hat. Doch, nicht nur vordergründig, ganz stark mit Design. In den mittlerweile 123 Jahren Geschichte haben sogar Modelle Legendenstatus erlangt, die optisch nicht so ganz geglückt waren.

Das kann man den (Plattform-)Geschwistern Giulia und Stelvio nicht nachsagen. Ihre Statur, wie aus einem Guss, wirkt frisch wie am ersten Tag. Mit der Limousine ist eine neu interpretierte Nachfolge gelungen, mit dem SUV ein glaubwürdiger Sportler-Crossover-Schnitt.

An den Figuren hat Alfa Romeo auch unter dem Stellantis-Regime bisher nicht gerüttelt. Ebenso wenig an der Fahrwerks-, Lenkungs- und Bremsentechnik. Dafür an Gesicht und Popo. Retuschiert ist der Scheinwerferschnitt. Wie beim Tonale sind es jetzt an der Front pro Leuchte je drei LED-Lichteinheiten, samt Matrix-Technologie. Die Drei-Einheit zwischen Scheinwerfern, Kühlergrill und Lufteinlässen ist farblich frisch akzentuiert. Und auch am Heck erstrahlt nun LED-Beleuchtung.

Giulia und Stelvio entwickeln sich stilistisch und technologisch weiter, bleiben aber dennoch ihrer Marken- DNA treu! Andreas Blecha, Pressesprecher, Alfa Romeo Österreich

Nicht an der Digitalisierung vorbei konnte man im Cockpit. Die klassischen Uhren sind nun ersetzt durch ein TFT-Display. Das ist konfigurierbar, und es kann zumindest virtuell auf traditionelle Rundanzeigen gestellt werden. Hand angelegt wurde ebenso am Multimediasystem sowie an Details wie der Rückfahrkamera. NFT-Technologie (Non Fungible Token) ist nun auch bei Giulia und Stelvio serienmäßig an Bord.

Motorisch bleibt es jeweils bei zwei Leistungsabstufungen eines 2,2-Liter-Diesels: Man kann wählen zwischen 160 und 210 PS. Der Einstiegsselbstzünder ist heckgetrieben, die stärkere Version hat Allradantrieb, ebenso der 2,0-Liter-Benziner mit 280 PS. Alle Motorisierungen sind an eine achtstufige Automatik gekoppelt. Die sortiert geschmeidig und prompt wie eh und je die Fahrstufen. Eingreifen kann man via fix montierter Schalt-Paddles. Und nach wie vor regulieren drei Fahrmodi das Ansprech-, Chassis- und Einlenktemperament.

Topversion ist derzeit die Variante Competizione des Benziners und des starken Diesels, die außer einem mechanischen Sperrdifferenzial auch ein aktives Fahrwerk mit elektronischer Dämpferregelung mitbringt.

Bleibt noch eine Frage: Wie geht es mit den Quadrifoglio-Versionen weiter? Sie kommen! Ab Sommer fahren die Supersport-Versionen mit 2,9-Liter-V6-Biturbobenziner, 510 PS und Heckantrieb, ebenfalls mit frisch geschminktem Gesicht, zu den Händlern.

Wissenswertes

Alfa Romeo Giulia & Stelvio. Ab sofort. Ab 46.900/54.700 Euro (Giulia/Stelvio), jeweils für den 2,2-Liter-Diesel mit 160 PS und Heckantrieb. Serienmäßig: adaptive Matrix-LED-Scheinwerfer, 12,3-Zoll-TFT-Kombiinstrument, Multimediasystem mit 8,8-Zoll-Display, adaptiver Tempomat.