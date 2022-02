Auf in eine neue Ära!

Nach dem Stelvio kommt der Tonale – die Rede ist vom zweiten SUV aus dem Hause Alfa Romeo (Stellantis-Konzern). Der Kompakte hat ein „zukunftsorientiertes und typisch italienisches Design“ – 4,53 Meter lang (Stelvio: 4,69), 1,84 Meter breit, 1,60 Meter hoch. Im Normalzustand, also fünfsitzig, soll der Fünftürer bis zu 500 Liter schlucken. Technisch basiert er auf der Jeep-Compass-Plattform.

Der Tonale markiert den Einstieg der Marke Alfa Romeo in die Welt der Elektrifizierung. Konkret wird es einen Hybriden (130 und 160 Benzin-PS plus jeweils 48-Volt-Elektromotor mit 20 PS) sowie einen Plug-in-Hybriden mit Allrad-antrieb (275 PS Systemleistung, elektrische Reichweite im Stadtbetrieb maximal 80 Kilometer, in 6,2 Sekunden auf Tempo 100) geben. Abgerundet wird die Motorenpalette durch einen herkömmlichen 1,6-Liter-Selbstzünder mit 130 PS.

Dass irgendwann noch eine extrascharfe QV-Version nachgeschoben wird, ist möglich, aber eher unwahrscheinlich. Eine reine Elektrovariante wird es definitiv nicht geben, das erlaubt die Plattform des Tonale nicht. Die Ehre des ersten Elektroautos von Alfa Romeo wird dereinst vermutlich dem kleinen SUV namens Brennero zukommen.

Der Tonale steht für den Wandel der Marke Alfa Romeo – im Italienischen La Metamorfosi genannt!“ Andreas BleCHA Pressesprecher Alfa Romeo Österreich

Eine Weltneuheit im Automobilbau ist – so die Italiener – der Einsatz von NFT-Technologie (Non-Fungible Token). Vereinfacht gesagt werden damit für jeden Tonale separat sämtliche Fahrzeug- und Fahrdaten, Werkstattaufenthalte etc. verschlüsselt gespeichert. Damit sollen die Besitzer stets den Überblick über ihr Fahrzeug behalten, außerdem sollen Manipulationen am Kilometerstand ausgeschlossen werden.

Auch nicht schlecht: Autonomes Fahren der Stufe 2 ist möglich, und das Infotainmentsystem ermöglicht eine Integration des Sprachassistenten Amazon Alexa.