Renault baut praktische, vernünftige und nützliche Autos. Die Rhombus-Marke kann aber auch Sport und Spiel! Nicht nur in der Formel 1 und anderen Rennserien, genauso im Alltag.

Sport der puristischen Art für alle Tage ist in der Alpine A110 angesagt. 2014 hatte Renault (hat 1973 die Aktienmehrheit der Marke übernommen) angekündigt, das legendäre Sieger-Label wiederzubeleben. Das Resultat ist, nach knapp vierjähriger Entwicklungszeit, eine Neukreation, die sich fast streng an die Stilvorgaben der Ahnin aus den 1960ern bis 1970ern hält, samt den runden Nebelleuchten auf der Frontpartie. Die Ernte ist: Unverkennbarkeit. Sie schaut der bei der 1973er-Monte-Carlo-Rallye siegreichen Ber-linette verblüffend ähnlich.

Anderer Leistungsentwicklungscharakter

Doch nicht nur stilistisch hat man sich im heckgetriebenen Zweisitzer an Vorgaben gehalten. Auch an die des Gewichts: Auftrag war am Beginn der Neuentwicklung, die 1.100-Kilogramm-Marke nicht zu überschreiten. Das ist dank einer kompletten Aluminiumarchitektur und -statur gelungen. Antrieb ist das gleiche – in der Alpine allerdings mittig platzierte – Aggregat wie im Mégane R.S.: der 1,8-Liter-Turbobenziner. Jedoch mit völlig anderem Leistungsentwicklungscharakter. Seine 252 PS sind an ein siebengängiges Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Die Gewichtsverteilung der 4,18 Meter kurzen, 1,25 Meter niedrigen und 1,80 Meter breiten (ohne Außenspiegel) Flunder – die Franzosen sagen „Turbot“ (Plattfisch) zu ihr – beträgt 44 zu 56 Prozent, Vorder- zu Hinterachse. Ausgefeilte Aerodynamik – mit Heckdiffusor, flachem Unterboden, spezifischen Lufteinlässen – machen Spoilerwerk überflüssig, erlauben stimmiges Heckdesign und resultieren in einem cW-Wert von 0,32.

Die kleine Französin schaut aber nicht nur flott und entzückend aus (das finden auch weniger autoaffine Passanten), das Baby kann auch bestimmungsgemäß wildern. Das tat es auf bestens bekanntem heimischen Terrain: Klostertal, Höllental, Preiner Gscheid, Halltal, Lahnsattel, Josefsberg, Och- und Rohrersattel … Bei teilweise strömendem Regen. Was dem Vergnügen, mit dem superexakt zu steuernden Leichtgewicht durchs Kurvenreich zu pflügen, keinerlei Abbruch tat.

Der Effekt: Dauergrinsen beim Piloten – und kaum Stress beim Beifahrer. Denn bei aller Knackigkeit bleibt sie im Sport- und Race-Modus immer noch passabel komfortabel – und die Sportsitze sorgen für einen perfekten Seitenhalt.