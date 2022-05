Premiere: Lange Nacht der Elektromobilität

Werbung

„Angelehnt an vergleichbare namensähnliche Aktionen wird bei über 1.200 Autohäusern an diesen beiden Abenden ein neues markenübergreifendes Konzept verfolgt. Die teilnehmenden Autohäuser bieten die Möglichkeit, sich in festlicher Stimmung rund um das Thema Elektromobilität zu informieren“, informiert Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure.

Kerle hielt weiter fest: „Während die Kunden mit Erfrischungen und Snacks verwöhnt werden, können sie die innovativsten, modernsten und saubersten Fahrzeugmodelle besichtigen. Und davon gibt es immer mehr und eine immer größere Auswahl!“

So gut wie alle Autohersteller hätten sich verpflichtet, die strengen EU-Flottenziele zu erfüllen, und brächten daher zahlreiche neue elektrifizierte Modelle auf den Markt. Vom Supersportflitzer über Kleinfahrzeuge hin zu Transportern und Kleinbussen könne man sich bei dem Händler seiner Wahl einen guten Überblick darüber verschaffen, was die Zukunft bringt, betonte Kerle.

Die Automobilindustrie bekenne sich zum Klimaschutz, betone aber auch immer wieder, dass die individuelle motorisierte Mobilität leistbar bleiben muss, so der Branchensprecher.