Dynamisches Rückgrat

Der Q5 ist noch ziemlich jung. Er war, ab 2008, nach dem Q7 das zweite Kapitel in der SUV-Geschichte von Audi. Bisher ist er weniger als aufregendes denn als solides Statement aufgetreten. Mit jeweils behutsamen und den Charakter nicht nachhaltig verändernden optischen Modifikationen. Jetzt wird auch er zum Dynamiker!

Neuerdings komplettiert eine Sportback-Interpretation die Baureihe. Designmerkmal ist – wie derzeit trendig und modisch – ein Karosserieschnitt mit abfallender Dachlinie. Doch er ist nicht so sehr Coupé, dass es die Benutzerfreundlichkeit und die Praxistauglichkeit beeinträchtigen sollte. Abgesehen von vier Türen (plus Heckklappe) ist der Laderaum nicht eklatant geschrumpft. Ins Heck passen 510 bis 1.480 Liter Ladegut – gegenüber 520 bis 1.520 Liter beim Kollegen mit dem geradlinigen Dach. Auch ist der Sportback nicht nennenswert länger, es kommen lediglich sieben Millimeter hinzu (somit 4.689 Millimeter lang).

Der Q5 Sport- back strahlt eine starke Präsenz aus, wie sie für die Q-Modelle von Audi typisch ist!“ GUDRUN GLÜCK Pressesprecherin Audi Österreich

Technisch gibt sich der Q5 mit dem dynamischen Rückgrat sportlich(er). Dazu gehört, serienmäßig, ein entsprechendes Fahrwerk. Auf Wunsch kann man auch eines mit adaptiven Dämpfern oder eine Luftfederung ordern. Antriebsseitig verfügt der Schrägdach-Q5 über ein reduziertes Motoren-Portfolio. Das ist im Hinblick auf die Sportlichkeit auf der kräftigeren Seite angesiedelt. Während das Leistungsspektrum des SUVs bei 136 PS startet, steigt man in den Sportback ab 163 PS ein.

Das Topmodell unter den reinen Verbrennern ist der SQ5 quattro TDI – mit 341 PS. Dazwischen reihen sich Benziner (TFSI) und Diesel (TDI) ein, je nach Leistung mit zwei bzw. drei Litern Hubraum und Front- bzw. Allradantrieb. Dazu kommen zwei Plug- in-Hybrid-Versionen: Der 50 TFSI e mit 299, der 55 TFSI e mit 367 PS Systemleistung, beide mit 4x4-System kombiniert. An Getrieben sind in den Zwei-Liter-Vierzylindern siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe verbaut, die Drei-Liter-Sechszylinder sind an eine achtstufige Automatik gekoppelt.