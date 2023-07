TT: 25 Jahre Kreiskultur

Unkapriziös und reduziert, fast schlicht, dennoch elegant und charakteristisch sein sollte das Layout des kompakten Sportlers namens TT. Mit dem Audi an die NSU-Wurzeln und legendäre Tourist-Trophy-Rennen erinnern wollte. Man hatte in Ingolstadt eine glasklare Designsprache à la Bauhaus im Sinn, basierend auf den vollendeten geometrischen Formen von Kreis & Kugel, ohne Zacken, Spoiler und Kanten. Das Resultat stand 1998 auf Rädern: ein 2-plus-2-sitziges frontgetriebenes Sport-Coupé, ein Jahr später gefolgt von einem Roadster mit nahtlos aufgesetztem Textilfaltdach und massiven Überrollbügeln statt einer zweiten Sitzreihe. Capricen jedoch entwickelte die Aerodynamik, das Heck wurde allzu schnell allzu leicht, daraus resultierte ein sehr schmaler Grenzbereich. Was in der Folge durch das Implantieren eines elektronischen Stabilitätsprogramms und das Aufsetzen eines (dezenten) Heckspoilers in Schach gehalten werden musste. Trotzdem setzte der TT seinen Erfolgsweg fort und hat bisher drei Generationen durchlaufen.

Der TT war und ist vom Bauhaus und dessen universeller Designphilosophie ,Weniger ist mehr' inspiriert! Gudrun Glück, Pressesprecherin Audi Österreich

Die bei wechselndem Wetter und dichter Verkehrslage rund um den Großglockner im Stil eines A-la-Carte-Menüs verkostet werden konnten. In chronologischer Reihenfolge: von der ersten, noch spoilerlosen, Generation (Roadster, Baujahr 1999, 1.8 T, 180 PS, Fünf-Gang-Getriebe), begleitet vom Coupé, bereits bespoilert (Baujahr. 2000, 1.8 T quattro, 225 PS, Sechs-Gang-Automatik) über die zweite Generation (Coupé, Baujahr 2012, RS 2.5 TFSI quattro, 360 PS, Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe) bis zur dritten Generation, die 2018 modellgepflegt worden war (Coupé, RS 2.5 TSFI quattro Iconic Edition, Baujahr 2023, 400 PS, Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe). Letzterer fahrdynamisch gezähmt mittels markanten Heckflügels.

Fazit am Ende dieser reichhaltig bestückten Gourmet-Verkostung: Es ist nicht zutreffend zu sagen, dass der Ur-TT mehr Fahrspaß bereitet als der ultimative Nachfolger und Finalist (die Sportwagen-Zukunft ist auch bei Audi bekanntlich vollelektrisch) oder umgekehrt. Motorleistung ist nicht alles, und es gibt nur wenige Dinge, die Autos heutzutage wirklich besser können. Dazu gehören Beleuchtung und Licht (die Strecke von und zum Glockner inkludiert ein paar auch finstere Tunnels) sowie Bremsanlagen. Doch immerhin hat Audi dem TT im Laufe der 25 Jahre nicht allzu üppig Gewicht draufgeschlagen. Das Minimum betrug ab 1.240 Kilogramm, das Maximum liegt bei ab 1.605 Kilogramm. Nachbemerkung: Diesel, ja, den gab es auch einmal, in der zweiten und dritten Generation, seit 2018 aber kein Thema mehr.

Wissenswertes: Audi TT

1. Generation ab 1998.

2. Generation ab 2006.

3. Generation ab 2014.

2016 begann eine neue Ära für die Lichttechnologie in der Autobranche – Audi setzt erstmals die OLED-Technologie, organische LEDs, ein.

Aktuell ist das für Europa auf 100 Stück limitierte Coupé-Sondermodell TT RS Iconic Edition mit 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbobenziner, 400 PS, Doppelkupplungsgetriebe, Allradantrieb (der 400-PS-Motor wurde neunmal als „International Engine of the Year“ ausgezeichnet).

Die Abkürzung TT steht übrigens für Tourist Trophy, abgeleitet vom traditionellen Motorradrennen, der Isle of Man.