Der Trendsetter

Endlich etwas Neues von Alfa Romeo: Der Tonale ist der kleine(re) Bruder des Stelvio. Der Name kommt vom Passo del Tonale – ein 1.882 Meter hoher Alpenpass in Italien. Der X1 xDrive25e ist mit einem akustischen Fußgängerschutz ausgestattet: Bis 30 km/h wird ein unverwechselbarer Sound generiert. Gesichtsstraffung: überarbeiteter C5 Aircross. Moderne Symbiose aus Sportwagen und SUV: Formentor. Selbstbewusst und elegant präsentiert sich der HR-V. Daumen nach oben! Jeep bringt den neuen Grand Cherokee auch wieder zu uns, allerdings nur noch als Plug-in Hybrid (mit 380 System-PS). Doch neben der Veränderung im Motorraum bleibt sich der Ami treu, liefert viel Platz und ein edles Ambiente.

Achtung: Dieser SUV könnte selbst eingefleischte VW-Tiguan-Fahrer überzeugen – neuer Sportage. Der Lexus NX löste nach sieben Jahren die erste Generation ab. Im Innenraum kommt erstmals das sogenannte Tazuna-Cockpit zum Einsatz. Der Wagen besteht laut Hersteller zu 95 Prozent aus neu entwickelten Teilen. Als Hybrid oder Plug-in-Hybrid zu haben.

Der neue CX-60 (Bild) ist 4.745 Millimeter lang und verfügt über ein Kofferraumvolumen von 570 bis 1.726 Liter. Nächstes Jahr folgt der CX-80, ein Siebensitzer. Der neue GLC unterlässt jegliche Experimente, ist aber moderner, größer und klüger. Zu den Motoren gehören natürlich (Plug-in-)Hybrid-Optionen, der Innenraum orientiert sich am Plattformspender C-Klasse.

Mit Strom, ohne Stecker. Der markant gezeichnete Juke fährt erstmals mit einem Hybridantrieb vor. Der neue, reduzierter denn je gestylte Range Rover misst 5,052 respektive 5,252 Meter in der Länge, je nach Radstand. Und er ist 249 bis 530 PS stark. Ein vollelektrischer Range Rover soll ab 2024 erhältlich sein. Carrrrramba! Die Spanier bietet den Tarraco auch in der Ausstattungslinie Xperience an. Damit bringt der große SUV außen und innen optische Eigenheiten mit.

Selbstbewusster präsentiert sich der neue Karoq. Der neue Forester präsentiert sich optisch geschärft – und in einem robusteren Stil. Mehr als ein Geheimtipp: S-Cross. Ausdrucksstark: Taigo, hier in der Farbe Kings Red.

