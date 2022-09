DER SOUVERÄNE

Vollbild

Noch mehr Prestige und Souveränität, die Rede ist vom Audi-Topmodell, vom A8. Cool die digitalen Matrix-LED-Scheinwerfer. Genau genommen steckt dahinter nichts anderes als eine Art Videobeamer, der mit über einer Million winzigen Pixeln einen Lichtteppich vor dem Auto ausrollt. Der S8 behält seinen V8 und die 571 PS.

Der König aus Bayern heißt … 8er Gran Coupé! Das progressive Design des BMW ist ein Statement selbstbewusster Sportlichkeit. Detail am Rande: Auf Wunsch tauscht BMW die regulären Logos auf Motorhaube, Kofferraumdeckel und Radnaben gegen das BMW-Motorsport-Emblem. Der M850i verfügt über scharfe 530 PS. Festes Festhalten ist angesagt! Der ES definiert den Look der Limousine neu. Tiefer und breiter, fließender und schlanker. Der selbstladende Hybridantrieb der vierten Generation des ES 300h zeigt in der Stadt sein ganzes Können – bis zu 50 Prozent der Zeit ist man rein elektrisch (ohne Emissionen) unterwegs. Zudem zählt der Lexus zu den sichersten Premium-Limousinen, die jemals gebaut wurden.



