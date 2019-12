Fakt: Der Ranger ist in Österreich ein äußerst beliebter Pick-up … Erfolg verpflichtet, macht stark! Der Ranger Raptor ist die robusteste und leistungsfähigste Ranger-Variante – gemacht von „Ford Performance“.

Unter der Motorhaube: 2,0-Liter-Bi-Turbodiesel mit 213 PS und 500 Newtonmetern. Die direkten Konkurrenten wie die Mercedes-Benz-X-Klasse oder der VW Amarok bieten mehr, haben auch bzw. ausschließlich einen Sechszylinder, Ford „nur“ einen Vierzylinder. Aber keine Angst: Der Ranger Raptor ist alles andere als untermotorisiert, wie wir uns bei sandigen Testfahrten um Essaouira (Marokko) überzeugen konnten.

Beeindruckend, wie der Wagen marschiert (bei 170 km/h wird abgeregelt, das sei der Ordnung halber erwähnt). Dieser Offroader ist ein echtes Vollblut und meistert die härtesten Herausforderungen – jederzeit und überall.

Es wurde beim Ranger Raptor aber auch nichts dem Zufall überlassen. So wurde das Chassis für den Einsatz speziell im Gelände entwickelt. Die Tatsache, dass die Hinterachse beim Top-Ranger Schraubenfedern hat, trägt spürbar zur Erhöhung des Gesamtkomforts bei. Und die spezielle Dämpfung kommt aus der Motorsportwelt (konkret von Fox).

Je schneller man über Schotter, Unebenheiten oder Sanddünen fährt, desto besser fühlt sich das Auto an. Beim Terrain-Management-System stehen gleich sechs Fahrmodi zur Auswahl. Unser Lieblingsmodus in Marokko war „Schlamm/Sand“. Ebenfalls unser Favorit: der

Modus „Baja“ – für Highspeed-Offroad-Performance, wie sie bei der berühmt-berüchtigten „Baja 1000“-Rallye gefragt ist. Ein intelligenter Allradantrieb ist selbstverständlich mit an Bord.

Dezent im Hintergrund und sauber abgestimmt: die zehngängige Automatik, die immer den richtigen Gang trifft und auch mittels Schaltpaddel manuell zu bedienen ist. Nicht dezent sind dagegen die All-Terrain-Reifen von BF Goodrich (285/70 R 17), sie wurden speziell für den Ranger Raptor entwickelt und haben ein beeindruckendes Profil. Arbeitstier: Mit seinen beiden vorderen Abschlepphaken kann der Ford bis zu 4.635 Kilogramm wuchten.

Gratulation zum NÖN&BVZ-Auto des Jahres 2019 – Kategorie „Der Vielseitige“!