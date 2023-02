Werbung

Ein Van von BMW? Früher war das undenkbar. Früher. 2014 kam erstmals der 2er Active Tourer auf den Markt, der kleine Van wurde mehr als akzeptiert, mittlerweile ist die zweite Generation da. Und mittlerweile ist auch der Van eine aussterbende Gattung, dafür boomt der SUV nach wie vor.

Bei der Optik fällt sofort der mächtige Grill auf (wie seine Brüder ein Großmaul), was seinem Naturell als Pragmatiker unter den BMWs aber eigentlich nicht entspricht. Zu seinen Tugenden zählt die brauchbare Variabilität. So können etwa die Fondlehnen – in der Cargo-Stellung – für mehr Ladevolumen nach vorne geneigt werden, und natürlich lassen sie sich auch ganz umklappen (40:20:40), wodurch eine topfebene Ladefläche entsteht. Die Ladekante ist – SUV-Fahrer aufgepasst! – sehr niedrig, sodass sich der 2er Active Tourer angenehm beladen lässt. Eine elektrische Heckklappe ist inklusive. Und optional wäre die Fondbank in der Längsrichtung verschiebbar.

Als Antrieb hatte unser BMW mit ausreichend Platz ein Plug-in-Hybridsystem (326 PS), das Spaß macht. So wie das Fahrwerk: BMW-knackig geht es um die Kurven, die Kurvendynamik ist für einen Van einfach sensationell.