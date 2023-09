Ein Bestseller namens iX1

Die dritte Generation des Kleinsten der SUV-Familie aus München ist grundsätzlich beim Frontantriebsprinzip mit Allradoption geblieben. Keine Frage der Auswahl, ob per Frontachse gezogen oder via Hinterachse geschoben, ist das beim getesteten Vollelektriker (iX1 xDrive30 mit 313 PS): Er wird vorne und hinten von je einem Aggregat angetrieben.

Was nicht nur in winterlichem Schnee und auf Eis höchst hilfreich sein kann, sondern auch dann, wenn gewittrige Wetterkapriolen mit Starkregen dafür sorgen, dass sich Straßen mit Schotter und glitschigem Schlamm überziehen. Ob trocken oder feucht oder nass: Auf jeden Fall auf die Waagschale wirft der Vollstromer sein nicht unbeträchtliches Gewicht. Nicht nur in flott angegangenen Kurven kann das elektronische Fahrwerksregelwerk alle Hände voll zu tun haben. Dabei ist es höchst unterhaltsam, um die Ecken zu hetzen („Freude am Fahren“), Power ist mehr als ausreichend vorhanden, dazu kommen auch im sanftesten Fahrprogramm die knackig ansprechende Federungsabstimmung und die präzise Lenkung. Das Infotainmentsystem lenkt nach einer gewissen Eingewöhnungszeit kaum mehr vom Fahren ab. Gelungen ist die Geräuschdämmung. Zur Untermalung könnte man elektronisch komponierte Sounds addieren. Das muss aber nicht sein. Dafür ist es möglich, je nach Parcours und Terrains, die Fahrhilfen teilweise wegzuschalten.

Unser Fazit: Fahren mit einem Elektroauto kann auch echt sportlich sein, im iX1 dank feiner Fahrwerks- und gefühlvoller Lenkungsabstimmung.

Foto: BMW

Test: BMW iX1 xDrive30

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.500 x 1.845 x 1.626 Millimeter, Radstand 2.692 Millimeter, Wendekreis 11,9 Meter, Bodenfreiheit 170 Millimeter, Eigengewicht 2.085 Kilogramm, Kofferraumvolumen 490 bis 1.495 Liter. Motor: zwei Elektromotoren (vorne und hinten), 313 PS, 494 Newtonmeter, 64,7/ 68,0-kWh-Akku (netto/brutto), Höchstgeschwindigkeit 180 km/h, in 5,6 Sekunden auf Tempo 100, ab 16,9 kWh pro 100 Kilometer, Reichweite bis zu 439 Kilometer (WLTP), DC-Laden mit bis zu 130 kW (zehn Minuten für 129 Kilometer). Kraftübertragung: Allradantrieb, Ein-Gang-Automatik. Preis: ab 55.900 Euro, der Testwagen kam auf rund 76.000 Euro. Serie: Widescreen mit 10,25-Zoll-TFT-Kombiinstrument und 10,2-Zoll-Touchdisplay, Klimaautomatik, Abstandsregeltempomat, Einpark- und Aufmerksamkeitsassistent. Extras: adaptive LED-Scheinwerfer, Head-up-Display, M-Sportpaket, 19-Zoll-Aluminiumräder. Die Liste der Extras kann lang sein ...