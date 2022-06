Karosserie: zwei Türen, vier Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.548 x 1.838 x 1.404 Millimeter, Radstand 2.741 Millimeter, Wendekreis 11,6 Meter, Bodenfreiheit 128 Millimeter, Eigengewicht 1.690 Kilogramm, Kofferraumvolumen 390 Liter.

Motor: Benziner, TwinPower-Turbo, Direkteinspritzung, vollvariable Ventilsteuerung, sechs Zylinder in Reihe, 2.998 Kubikzentimeter, 374 PS, 500 Newtonmeter von 1.900 bis 5.000 Umdrehungen pro Minute, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, in 4,3 Sekunden auf Tempo 100, ab 8,2 Liter (mindestens ROZ 91) pro 100 Kilometer, ab 185 Gramm CO 2 pro Kilometer, Abgasnorm Euro 6d.

Kraftübertragung: Allradantrieb, Acht-Gang-Automatikgetriebe.

Preis: ab 67.650 Euro (Testauto) – serienmäßig u. a.: M-Sportfahrwerk, M-Sportbremse, M-Sportdifferenzial, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Drei-Zonen-Klimaautomatik, Navigationssystem, Sprachbedienung („Hey BMW“), 19-Zoll-Leichtmetallräder.