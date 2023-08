M4 Competition Cabrio: Der Oben-ohne-Kracher

Das Öffnen/Schließen des Stofffaltdachs klappt bis Tempo 50, also im Stadtverkehr, per Knopfdruck, nach rund 18 Sekunden ist der Vorgang abgeschlossen.

Die Querdynamik beim M4 Competition Cabriolet ist allerdings beeindruckender! Hier wird der Spruch „Nur quer bist wer“ neu definiert. Oft denkt man sich: Hat München die Physik deaktiviert? Natürlich nicht, aber es ist schon sensationell, wie er in den Kurven liegt. Er lässt sich punktgenau und im hohen Tempo um die Kurven zirkeln. Den Allradantrieb auf 4WD Sport gestellt, kurz angebremst und eingelenkt – wer dann noch beherzt herausbeschleunigt, erntet unter Umständen auch kleine Heckschwänzler – herrlich! So wie der (Steyr-)Motor mit 510 PS, der einen brachialen Sound vorweisen kann. Thema Platz? Naja, hinten ist es nicht wirklich gemütlich, in den Kofferraum passen (offen) bescheidene 300 Liter. Egal, die Freude am Fahren überwiegt ...

Test: BMW M4 Competition M xDrive Cabrio

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.768 x 1.852 x 1.384 Millimeter, Radstand 2.851 Millimeter, Eigengewicht 1.995 Kilogramm, Kofferraumvolumen 300/385 (offen/geschlossen). Motor: Bi-Turbobenziner, sechs Zylinder (in Reihe), 2.993 Kubikzentimeter, 510 PS bei 6.250 Umdrehungen pro Minute, 650 Newtonmeter von 2.750 bis 5.500 Umdrehungen pro Minute, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (optional 290 km/h), in 3,7 Sekunden auf Tempo 100, ab 10,2 Liter Super 95/98 pro 100 Kilometer, ab 231 Gramm CO2 pro Kilometer. Kraftübertragung: Allradantrieb, Sportautomatikgetriebe (acht Gänge). Preis: ab 130.500 Euro (Preisliste) – unser Testauto kostete rund 160.000 Euro (Track- Reifen, M-Compound-Bremse, M-Carbon-Exterieurpaket, Innovationspaket, Harman-Kardon- Soundsystem, Nackenwärmer).